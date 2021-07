Sackerl zum Schulbeginn

Tausende Sackerl wurden mit Goodies und Flyern gefüllt und an Schülerinnen sowie Schüler in ganz Wien verteilt. „Mit unserer Aktion wollten wir einen angenehmen Start in das kommende Jahr bescheren. Gleichzeitig wollen wir Schülern aber auch zeigen, dass jemand da ist, der ihnen zur Seite steht, sie vertritt, ihnen Services anbietet und sich für sie einsetzt.", so Denise Mach, Landesobfrau der Schülerunion Wien.

Die Schulstartaktion findet jährlich in ganz Österreich statt. Jede Landesorganisation der Österreichischen Schülerunion kümmert sich dabei um ihr Bundesland. Die Wiener Schülerunion ist Wiens größte Schülerorganisation. Sie stellt zum vierten Mal in Folge 24 von 24 Mandaten in der Wiener Landesschülervertretung. Die Schülerunion Wien baut nach eigenen Angaben auf ihren drei Säulen „Aktion - Service - Vertretung" auf.