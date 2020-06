RoMOS: Russland entwickelt eigenes Android

Die Datensammelwut von Google scheint neben Entwicklern auch das russische Verteidigungsministerium auf den Plan gerufen zu haben. Diese stellten nämlich im Rahmen der IFA eine eigene Version des offenen Betriebssystems Android vor, die allerdings um alle Google-Dienste erleichtert wurde. Das "Russian Mobile Operating System", kurz RoMOS genannt, soll "unhackbar" sein und keinerlei Daten unerwünscht versenden.

Ohne GPS

Auch bei der Satellitennavigation wird nicht auf das amerikanische GPS vertraut, sondern das russische Pendant GLONASS (Global Navigation Satellite System) eingesetzt. Auch das iPhone 4S unterstützt GLONASS. Die ersten Geräte mit dem neuen System sollen noch dieses Jahr erhältlich sein und knapp 460 US-Dollar (rund 370 Euro) kosten. Diese sollen in Russland gefertigt werden und stoß- sowie wasserfest sein. Die Geräte richten sich vorerst nur an Beamte sowie militärisches Personal, sollen allerdings aber auch in einer abgeänderten Form für den Massenmarkt erscheinen.