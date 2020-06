Roboterflieger manövriert auf engstem Raum

Das MIT-Flugzeug besitzt eine Spannweite von zwei Metern, ist rund zwei Kilogramm schwer und hat einen Laser-Entfernungsmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop und zwei Kameras an Bord. Betrieben wird die Ausstattung mit einem Mini-Computer, der zuvor ein 3D-Modell des Raumes, in dem er fliegt, erhält (Bei den AUVSI-Wettbewerben müssen die Fluggeräte selbstständig Umgebungs-Karten erstellen). Aufgrund des Raum-Modells, seiner Sensoren und eines neu entwickelten Kontroll-Algorithmus erkennt der Flieger zu jedem Zeitpunkt, wo er sich befindet.



Durch die Laser-Abtastung wird ein zweidimensionales Schnittbild der Umgebung erstellt, um Kollisionen zu vermeiden. Der Bordcomputer erreichnet einen Flugpfad, der über vorgegebene Wegpunkte führt. Ein Test in der MIT-Tiefgarage wurde auf diese Weise erfolgreich absolviert, wie man im Video erkennen kann. Trotz eines Boden-Decke-Abstandes von circa zwei Metern und der ebenso großen Spannweite des Fliegers kam es zu keinem Zusammenstoß.



In der nächsten Stufe soll das MIT-Flugzeug keine vorgegebene Karte des Raumes mehr erhalten, sondern seine Umgebung während des Fluges kennenlernen. Die Aufgabe ist schwierig, doch die Forscher an diesem Projekt sind von der Machbarkeit überzeugt.