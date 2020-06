Roboter-Gepard schneller als Usain Bolt

Cheetah ist, wie der Name schon besagt, einem Gepard nachempfunden. Bei dem Laufbandtest wird der Roboter per Netzkabel mit Strom versorgt. Auch die zur Bewegung der Beine notwendige Hydraulikpumpe führt Cheetah nicht an Bord, weshalb der Vergleich mit Bolt, der beim Lauf klarerweise sämtliche Energieversorgung mit sich führt, noch wenig aussagekräftig ist. Wie Wired berichtet, will Boston Dynamics das Konzept stark verbessern.



"Unser Ziel ist es, einen Roboter zu kreieren, der sich draußen frei bewegt und dabei schnell läuft. Wir bauen gerade eine Outdoor-Version, die wir WildCat nennen. Sie soll früh im nächsten Jahr zum Testen bereit sein", gibt Alfred Rizzi, technischer Leiter des Cheetah-Projekts, zu Protokoll. Boston Dynamics wird bei seinen Roboter-Aktivitäten vom Forschungsarm des US-Innenministeriums, DARPA, unterstützt.