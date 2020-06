Roboter-Autos sollen Leben retten

Google macht mit dem Projekt offenbar auch Fortschritte: "Wir führen derzeit Gespräche mit allen Autoherstellern weltweit", so Schmidt. Die Technik wird von Google auch gerne vorgeführt: "Wenn uns Politiker besuchen, lieben wir es, sie in die Autos zu setzen und mit ihnen eine Runde zu drehen". Laut Schmidt verfügt Google auch über eine kleine Rennstrecke, wo reale Fahrer gegen die Roboter-Autos antreten können. Sieger sei dabei immer der automatisierte Toyota Prius.



Die neue Technologie wirft gleichzeitig aber auch noch einige Frage auf. So gibt es noch keine konkreten Pläne, wie Google die Technologie auf den Massenmarkt bringt. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Autohersteller die Technik von Google lizensieren.