Roaming-Pakete gegen Kostenfallen

Wer auch günstig im Urlaub surfen will, wählt ein Zusatzpaket, das die meisten Mobilfunker anbieten. Diese unterscheiden sich jedoch in vielen Punkten. Bei welchem Anbieter man am besten aufgehoben ist, hängt davon ab, wohin man reist. Hält man sich vorwiegend im EU-Ausland auf, bietet Orange das günstigste Paket. Hier ist ein MB Roamingvolumen umgerechnet schon ab fünf Cent zu haben.



Drei-Kunden können in Italien, Großbritannien, Irland, Australien, Schweden, Dänemark und Hongkong ganz ohne Roaming-Gebühren telefonieren und surfen. Dazu muss man sich nur im jeweiligen Partnernetz des Mobilfunkers befinden.



T-Mobile wiederum ist der teuerste Anbieter, allerdings der sicherste. Um das Internet im Ausland überhaupt nutzen zu können, muss man ein Roaming-Paket zuerst aktivieren. Zudem gibt es ein unlimitiertes Paket.



Einzig die Budget-Schienen der Mobilfunker, wie Yesss oder Bob, bieten keine Datenroaming-Pakete an. Im EU-Ausland kostet ein MB bei Bob meist 0,49 Euro und fällt somit teuer aus.