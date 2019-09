Rennrad statt Porsche: Die neuen Luxus-Radler

Behutsam tröpfelt Bernd Lehner etwas Schmieröl mit einer Pipette auf die Fahrradkette. Ein süßer Erdbeerduft steigt in die Nase. Danach sprüht er einen Schutzfilm auf das E-Mountainbike. Vanillegeruch durchströmt den Garten. „Die Produkte sind gleichzeitig auch Parfüms fürs Fahrrad“, erklärt der 40-jährige Familienvater und lacht.

Mit diesem Rad-Fetisch ist er nicht allein: Ausgefallenes Zubehör flutet derzeit den Markt – so wie jenes von „Muc-Off“ oder der österreichischen Marke „Woodman’s Finest“, die Shampoo und Mango-Sirup für Radketten vertreibt. „Am Samstag wird ausgefahren, am Sonntag steht die Pflege am Programm. Man liebt sein Bike eben“, so Lehner über sein Ritual.