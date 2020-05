Reiseapotheke für Haustiere

Es kann mühsam sein, wenn man am Urlaubsort einen Tierarzt suchen und sich mit ihm verständigen muss", sagt Katharina Reitl. Vor allem, wenn es sich um keinen Notfall handelt. Die Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team rät daher, schon vor Reiseantritt eine handliche Apotheke zusammenzustellen. Sie hat Tipps, was dafür eingepackt werden soll.

"Alle notwendigen Dauermedikamente gehören im richtigen Ausmaß plus Reserve in die Reiseapotheke. Das Haustier kann die Tabletten ausspucken, der Halter kann den Saft verschütten", sagt der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Medikamente, die hin und wieder verabreicht werden müssen (wie Allergikerpillen, Entwässerungstabletten oder Ohrenreinigungsmittel), dürfen nicht vergessen werden. Reitl: "Der eigene Tierarzt daheim ist ja meist telefonisch erreichbar. Der Patient kann dann gleich in Absprache mit dem Haustierarzt behandelt werden."