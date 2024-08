Die Olivenbäume stehen Spalier, Rosmarin und Oleander matchen sich um den betörendsten Duft, Palmwedel wiegen sich im Wind, vom Infinitypool wandert der Blick über den grau-schwarzen Vulkansand raus aufs Meer. Die Badelandschaft des fünf Jahre jungen Fünfstern-Strandhotels Amara am Rand von Limassol macht richtig gute Laune. Und Chadi, der Beach- und Pool-Supervisor, ist das passende Gesicht dazu. Aber auch wenn die Versuchung noch so groß ist, in der Wohlfühloase beim sympathischen Libanesen hängen zu bleiben: Raus aus dem Haus, andere Ecken der Insel erkunden, von der Vielfalt an Aktivitäten profitieren. Hier kommt eine kleine, feine Auswahl an möglicher Action.

Akamas-Halbinsel: Reiten am Meer

Speziell bei Sonnenuntergang ist eine Reittour entlang der Küste ein unvergessliches Erlebnis. Man kann zwischen Einzelunterricht für Anfänger, geführten Ausritten oder Training für Fortgeschrittene wählen, begleitet von erfahrenen Instruktoren. Arrangieren lässt sich alles beim Concierge-Team des vor zwei Jahren eröffneten Cap St. Georges Hotel und im Südwesten der Akamas-Halbinsel in Paphos.