Zwischen Pyramide und UFO: Mit dem alten Skoda durch Bratislava

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hing Peter als Teenager mit Freunden auf dem Námestie slobody ab, dem Freiheitsplatz. Die Kommunisten hatten den fünf Hektar großen Platz für Truppenübungen genutzt. Peter parkt seinen Škoda in der Einfahrt der Landesregierung im Halteverbot und kramt einen Bildband aus dem Beutel. Er präsentiert eine schwarz-weiße Doppelseite: der Freiheitsplatz voller Soldaten und Panzer. Der riesige Brunnen in Form einer Lindenblüte, ein Nationalsymbol, der heute in der Mitte des Platzes steht, entstand während des Kommunismus. „Družba“ – Freundschaft heißt der Springbrunnen und wiegt zwölf Tonnen. Er ist einer der Ausläufer des Baubooms in Bratislava, der in den Sechzigern begann. Von Österreich sieht man das bekannteste Beispiel: Petržalka, die Planstadt mit ihren Plattenbauten, in die sich Peters Škoda perfekt einfügt, wurde für 80.000 Menschen gebaut und ist bis heute der bevölkerungsreichste Stadtteil.