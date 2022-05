Zwischen Fachwerk und Streetart: Elsass-Städte ohne Auto erkunden

Die Stadt der Elsässer Weine fasziniert vor allem mit ihrem historischen Zentrum. Das Museum Unterlinden gehört dort zu den unumgänglichen Sehenswürdigkeiten. Es birgt ein Meisterwerk der rheinischen Renaissance, den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der seit kurzem gänzlich restauriert ist. Was nicht jeder weiß: Die Freiheitsstatue nahm ihre Anfänge in Colmar. Deswegen befindet sich im Geburtshaus des Schöpfers der New Yorker Dame, dem Bildhauer Auguste Bartholdi, ein mehrstöckiges Museum.

Die Weinmesse „Foire Aux Vins d’Alsace“ lockt jährlich viele Besucher in die Stadt. Sie findet vom 22.-31. Juli 2022 statt und bietet auch Konzerte. Hier trifft sich quasi das ganze Elsass. Und wenn man in Colmar ist, bietet sich eine Tour auf der Weinstraße an. Der Cabrio-Bus Kut‘zig führt einen über die Elsässer Weinstraße.