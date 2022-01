Zum Jahresvorsatz: Kur mit Glam am Wörthersee

Wie lautet Ihrer? Weniger rauchen, mehr Sport, die Kilos purzeln lassen? Mit dem Klang der Pummerin sind auch sie verlässlich zurück: die Neujahrsvorsätze. Seit Jahren taucht dabei stets ein neues, wenngleich altes Wort auf: Fasten. Denn Verzicht wird längst nicht nur mehr mit der traditionellen Fastenzeit in Verbindung gebracht. Die Zeit der Umkehr und des Neuwerdens ist zum Ganz-Jahres-Klassiker geworden. Nicht mehr verstaubt und kirchlich behaftet, sondern hip und modern. Das eigene Wohlbefinden liegt im Trend.

Immer mehr Hotels spezialisieren sich dabei auf die gesundheitsbewusste und zahlungskräftige Klientel. Manch einer mag sich fragen, warum man für so wenig Essen so viel bezahlen soll?

Manch einer mag eine Antwort auf diese Frage erhalten, wenn er eine winterliche Reise an einen Ort tut, den er eigentlich als klassische Sommerdestination abgespeichert hat: den Wörthersee. Genauer gesagt: in das Vivamayr in Maria Wörth. Der kleinen Halbinsel mit der berühmten Wallfahrtskirche am Südufer von Kärntens größtem See.