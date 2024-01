Mit dem Zug durch Portugal

Wer es lieber wärmer mag, dem sei die Linha do Douro in Portugal ans Herz gelegt. Sie führt zum größten Teil am Ufer des Flusses Douro entlang. So kann man den Norden des Landes mit seinen terrassenförmigen Weingärten erkunden – mit einem Glas Portwein in der Hand.