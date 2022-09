Zugspitze, ein Gipfel für zu viele?

In der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn in Ehrwald wirkt alles normal. Erst beim Aussteigen wird man von der Anzahl der Menschen überrascht, die sich da ganz oben tummeln. Die spektakuläre Aussichtsplattform wirkt viel zu groß für die Feinheit einer Bergspitze. Geteilt ist sie in die österreichische Seite mit Souvenirladen und die deutsche Seite mit Restaurant inklusive Weißwurst. In Deutschland wird die Zugspitze mit ihren 2.962 Metern als höchster Berg gefeiert. Wir haben unseren Großglockner mit 3.798 Meter plus Wildspitze (3.768 Meter) und Großvenediger (3.674 Meter), um nur die höchsten zu nennen. Die Legende, dass Kaiser Franz Joseph den Bayern die Zugspitze geschenkt hätte – „damits auch an richtigen Berg habts“ – bleibt unbelegt. Erzählt wird sie hierzulande gerne.

Seit 1924 findet auf der Zugspitze eine Art Seilbahnbau-Wettbewerb zwischen Österreich und Deutschland statt. Die Tiroler nehmen die erste Seilbahn 1926 in Betrieb, die aber 160 Meter vor dem Gipfel endet. 1930 startet die Zahnradbahn aus Garmisch aufs Zugspitzplatt und ein Jahr später führt eine Gipfelbahn vom Platt direkt zum höchsten Punkt. Die teils prekären Arbeitsbedingungen der andauernden Bauarbeiten flossen in Ödön von Horvaths Volksstück „Die Bergbahn“ ein. Aktuell führen drei Seilbahnen auf den Berg, zwei direkt auf den Gipfel auf das üppige Aussichtsplateau mit 360-Grad-Panorama.