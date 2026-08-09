Wochenende in Zürich: 5 Insider-Tipps für den Städtetrip
Die Nicht-Hauptstadt der Eidgenossenschaft konkurriert regelmäßig mit Wien um den Titel der lebenswertesten Stadt der Welt. Sie ist zwar sehr teuer, doch für ein Wochenende kann man es sich in Zürich sehr gut gehen lassen. Eine kleine Auswahl persönlicher Lieblingsorte einer Teilzeit-Zürcherin.
Der See als Meer
Im Frühling am Quai spazieren, an Sommerabenden in den Sonnenuntergang schmachten und an Winternachmittagen aus der Sauna direkt in den See hüpfen (Tipp: Seebad Enge) – der Zürichsee macht aus Zürich eine Stadt, in der man das Meer keine Sekunde vermisst. Aufs Wasser mit Schiffsrundfahrten, die es in Mini, klein und groß gibt.
Apéro trinken
Der Apéro, die Schweizer Version des italienischen Aperitifs, gehört zum Urlaubs-Luxus-Gefühl in der Stadt einfach dazu. Den vielleicht besten Negroni der Stadt gibt es in der Bar „Belmondo“ im Stadtteil Wipkingen (Röschibachstrasse 75).
Weitere Tipps:
- Andorra Bar (Münstergasse 20) für später am Abend
- Café Bar Nordbrücke (Dammstrasse 58) für gesellige Runden
- Lulu (Sechseläutenpl. 1) für tolle Cocktails
- und viele mehr...
Kostbarkeiten von gestern
Brockenhäuser („Brockis“) sind über die Stadt verteilte Second-Hand-Geschäfte, in denen man alte Platten, Bücher, Kleidung, Möbel und allerlei Krimskrams-Perlen findet. Meist sehr schön hergerichtet und alles zu vernünftigen Preisen.
Tipps:
- Heilsarmeebrocki (Geroldstrasse 29), brocki.ch/de/filialen/zurich/
- Zürcher Brockenhaus (Neugasse 11), zuercher-brockenhaus.ch/
- Bücher Brocky (Bederstrasse 4)
A Night at the Opera
Das Opernhaus Zürich am Sechseläutenplatz (in Seeufer-Nähe) ist nicht nur von außen schön. Drinnen gibt es Weltklasse Ballett und Opern zu sehen und hören und samstags kann man Führungen durch den Kostümfundus, die Maske und Requisite und auf die Bühne buchen.
Limmat-Hüpfen und Limmat-Treiben
Das beste an der Stadt sind ihre Wasser. Egal wo man gerade ist, ein Sprung in die Limmat ist nie weit entfernt. Besonders gut badet es sich im Flussbad Oberer Letten oder im Naherholungsgebiet Werdinsel. Im Sommer mit Luftmatratze durch die Stadt treiben!
Weitere Badetipps:
- Flussbad Unterer Letten
- Frauenbad Stadthausquai
- Seebad Enge
- Badestellen am Zürichhorn oder Rentenwiese
Info
Anreise
Mit dem Zug untertags fünf Mal täglich direkt von Wien oder nachts mit dem Nightjet. oebb.at.
1.200 Brunnen
gibt es in ganz Zürich verteilt – das Wasser hat Trinkwasserqualität.
Auskunft
zuerich.com,
myswitzerland.com
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