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Reise

Wochenende in Zürich: 5 Insider-Tipps für den Städtetrip

Die Nicht-Hauptstadt der Eidgenossenschaft konkurriert regelmäßig mit Wien um den Titel der lebenswertesten Stadt der Welt. Sie ist zwar sehr teuer, doch für ein Wochenende kann man es sich in Zürich sehr gut gehen lassen. Eine kleine Auswahl persönlicher Lieblingsorte einer Teilzeit-Zürcherin.

von Lea Moser

09.08.26

Der See als Meer 

Im Frühling am Quai spazieren, an Sommerabenden in  den Sonnenuntergang  schmachten und an Winternachmittagen aus der Sauna direkt in den See hüpfen (Tipp: Seebad Enge) – der Zürichsee macht aus Zürich eine Stadt, in der man das Meer keine Sekunde vermisst. Aufs Wasser mit  Schiffsrundfahrten, die es in Mini, klein und groß gibt. 

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Auch in der Schweiz trinkt man am frühen Abend gerne einen Apéro.

©Zürich Tourismus/Anna Sorgalla / Zürich Tourismus

Apéro trinken

Der Apéro, die Schweizer Version des italienischen Aperitifs, gehört zum Urlaubs-Luxus-Gefühl in der Stadt einfach dazu. Den vielleicht besten Negroni der Stadt gibt es in der Bar „Belmondo“ im Stadtteil Wipkingen (Röschibachstrasse 75).

Weitere Tipps: 

  • Andorra Bar (Münstergasse 20) für später am Abend
  • Café Bar Nordbrücke (Dammstrasse 58) für gesellige Runden
  • Lulu (Sechseläutenpl. 1) für tolle Cocktails
  • und viele mehr...
Person searching through vinyl albums in a nostalgic secondhand shop

Ein Muss für Vintage-Fans: Ein Shopping-Besuch in einem der vielen Brockenhäuser der Stadt.

©Getty Images/LeoPatrizi/istockphoto.com

Kostbarkeiten von gestern 

Brockenhäuser („Brockis“) sind über die Stadt verteilte Second-Hand-Geschäfte, in denen man alte Platten, Bücher, Kleidung, Möbel und allerlei  Krimskrams-Perlen findet. Meist sehr schön hergerichtet und alles zu vernünftigen Preisen. 

Tipps: 

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©Lea Moser

A Night at the Opera

Das Opernhaus Zürich am Sechseläutenplatz (in Seeufer-Nähe) ist nicht nur von außen schön. Drinnen gibt es Weltklasse Ballett und Opern zu sehen und hören und samstags kann man Führungen durch den Kostümfundus, die Maske und Requisite und auf die Bühne buchen. 

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Ein Sprung ins Wasser auf der Höhe des Flussbades Unterer Letten.

©Lea Moser

Limmat-Hüpfen und Limmat-Treiben

Das beste an der Stadt sind ihre Wasser. Egal wo man gerade ist, ein Sprung in die Limmat ist nie weit entfernt. Besonders gut badet es sich im Flussbad Oberer Letten oder im Naherholungsgebiet Werdinsel. Im Sommer  mit Luftmatratze durch die Stadt treiben! 

Weitere Badetipps: 

  • Flussbad Unterer Letten 
  • Frauenbad Stadthausquai
  • Seebad Enge
  • Badestellen am Zürichhorn oder Rentenwiese

Info

Anreise
Mit dem Zug untertags fünf Mal täglich direkt von Wien oder nachts mit dem Nightjet. oebb.at.

1.200 Brunnen
gibt es in ganz Zürich verteilt – das Wasser hat Trinkwasserqualität.

Auskunft
zuerich.com
myswitzerland.com

(kurier.at)  |  Stand:

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