WM in Santa Clara: Die erste Adresse für unsere Fußballer
Das ÖFB-Team startet in Santa Clara in die Weltmeisterschaft. Was die kalifornische Stadt zu bieten hat.
von Karl Kaltenegger
Österreichs Nationalteam bestreitet im Rahmen der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft am Mittwoch, den 17. Juni im Levi’s Stadium sein erstes Gruppenspiel gegen Jordanien. Extra dafür wird es zur Fußballarena umgewandelt. Hier finden auch Konzerte statt. Es ist in erster Linie aber als Heimstadion der San Francisco 49ers für American Football-Spiele bekannt.
Bereits im Februar wurde hier das weltweit größte Einzelsportereignis veranstaltet: „Super Bowl XL“, den die „Seattle Seahawks“ mit 29 zu 13 gegen die „New England Patriots“ für sich entschieden. Nächstes Jahr übersiedelt der Super Bowl übrigens ins SoFi Stadium in Inglewood im Großraum Los Angeles.
Das Levi’s Stadium ist geprägt durch seine innovative Architektur. Wie überall in den großen Stadien sind riesige Videowalls angebracht, ergänzt durch moderne Soundtechnik. Es ist eines der umweltfreundlichsten US-Stadien, mit Solaranlagen, begrünten Dach-Bereichen und nachhaltigem Wassermanagement.
Und die Stadt? Santa Claras lebendige Innenstadt kann man fußläufig durchwandern. 1777 gründeten spanische Missionare die Mission Santa Clara de Asís. Heute befindet sie sich im historischen Kern der City und ist Teil der jesuitischen Santa Clara Universität. Beliebt sind die Restaurants und Cafés mit kalifornischem Lebensgefühl sowie Food-Trucks.
Plantagen und Tech-Riesen
Früher gab es rundum Weinanbau, Obst- und Gemüse-Plantagen, denn es herrscht ein mildes, mediterranes Klima mit warmen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Heute dominieren Tech-Unternehmen.
Denn Santa Clara mit seinen 130.000 Einwohnern liegt in der San Francisco Bay mitten im Silicon Valley, mit bekannten Firmen wie Nvidia, Meta oder Intel. Wer sich für moderne Computertechnik interessiert, ist im Intel Museum bestens aufgehoben.
Etwa siebzig Kilometer sind es in Richtung Norden nach San Francisco. Und nur wenige Kilometer entfernt, an die Stadtgrenze anschließend, liegt das benachbarte San José. Wie überall im Silicon-Valley sind die Lebenshaltungskosten nicht unbedingt niedrig.
Info
Anreise
Zum Beispiel Flug Wien–San Francisco mit Austrian über Frankfurt od. Zürich. CO2-Kompensation via atmosfair.de: 81 €
Levi’s Stadium
2014 eröffnet, bietet das Stadion Platz für 68.500 Zuschauer.
Intel Museum
Zeigt die Geschichte von ersten Mikrochips zu modernen Rechenkernen für die KI.
California’s Great America Freizeitpark, bekannt für Achterbahnen und Wasserattraktionen. Geöffnet bis Ende Oktober. sixflags.com
Wer Vergnügungsparks liebt: Auf zu „California’s Great America“. Der Vergnügungs- und Wasserpark gehört zur Six Flags Corporation und feiert heuer sein Fünfzig-Jahr-Jubiläum. An Achterbahnen gibt es „Gold Striker“ oder das „Flight Deck“. Highlight: Das Doppeldecker-Karussell „Carousel Columbia“ ist mit einunddreißig Metern Höhe das höchste der Welt. Und wem es hier in der San Francisco Bay Area zu heiß wird: Abkühlung verspricht der riesige Wasserpark „South Bay Shores“.
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