WM in Santa Clara: Die erste Adresse für unsere Fußballer

von Karl Kaltenegger

Österreichs Nationalteam bestreitet im Rahmen der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft am Mittwoch, den 17. Juni im Levi’s Stadium sein erstes Gruppenspiel gegen Jordanien. Extra dafür wird es zur Fußballarena umgewandelt. Hier finden auch Konzerte statt. Es ist in erster Linie aber als Heimstadion der San Francisco 49ers für American Football-Spiele bekannt.

Bereits im Februar wurde hier das weltweit größte Einzelsportereignis veranstaltet: „Super Bowl XL“, den die „Seattle Seahawks“ mit 29 zu 13 gegen die „New England Patriots“ für sich entschieden. Nächstes Jahr übersiedelt der Super Bowl übrigens ins SoFi Stadium in Inglewood im Großraum Los Angeles.

Das Levi’s Stadium ist geprägt durch seine innovative Architektur. Wie überall in den großen Stadien sind riesige Videowalls angebracht, ergänzt durch moderne Soundtechnik. Es ist eines der umweltfreundlichsten US-Stadien, mit Solaranlagen, begrünten Dach-Bereichen und nachhaltigem Wassermanagement.