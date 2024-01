Winter im Zillertal: Wenn Norddeutsche zum Ski fahren kommen

„Was ist das denn für ein Outfit?“

Gesagt, getan. Die Ü60er-Generation will eh nicht los und hütet am nächsten Tag das Haus. Die andere Hälfte aber will es wissen und wagt sich mit Kleinkind zum Skigebiet Hochzillertal-Hochfügen. Nach morgendlichem Chaos sind die Ticketpreise auch egal. Schließlich ist es der erste gemeinsame Urlaub mit der Familie in den österreichischen Bergen. Und lustig ist es allemal – wenn man in Toleranz geübt ist und in sich ruht.

Endlich vor der Gondelstation angekommen, fragt der Cousin genervt in die Runde: „Alle bereit?“ Ihm brummt der Schädel von zu viel Pils. Da schweift der Blick zu Cousin Nummer zwei, der zum ersten Mal auf Skiern steht. „Was ist das denn für ein Outfit?“ Dieser schaut an sich hinunter. Und nun lachen alle. Er trägt einen Regenmantel, der bis zu den Knien reicht und eher an den Hamburger Hafen passt als auf die Tiroler Skipiste. Neben den Spaßvögeln in Weihnachtsmann- oder Rentierkostümen ein origineller Look, keine Frage.