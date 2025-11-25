Der Christkindlmarkt in Salzburg auf dem Dom- und Residenzplatz ist einer der ältesten seiner Art. Die Wurzeln des ehemaligen Tandlmarkts reichen ins Jahr 1491 zurück, in seiner aktuellen Form gibt es ihn seit 1976.

In den fast hundert Hütten gibt es deftiges Essen, Glühwein, Lebkuchen und - wie sollte es anders sein - auch Mozartkugeln.

Das traditionelle Programm des Salzburger Christkindlmarkts

Am Abend spielen jeden Donnerstag und Samstag Turmbläser weihnachtliche Weisen von drei Türmen um den Residenzplatz. An den Adventsonntagen hilft das Christkind beim Schreiben des Wunschzettels und zur ersten Raunacht am 21. Dezember ziehen Perchten über den Christkindlmarkt, um den Winter zu vertreiben.

Infos zum Salzburger Christkindlmarkt

Daten: 20. November 2025 bis 1. Jänner 2026

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 20:30 Uhr, Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 21 Uhr, Sonntag und 8. Dezember von 9 bis 20:30 Uhr,

Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr, 25. und 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr, 31. Dezember 10 bis 18 Uhr (Gastronomie teilweise bis 1 Uhr), 1. Jänner von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen zu Ständen und Highlights auf der Webseite des Salzburger Christkindlmarkts.