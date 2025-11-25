Reise

Die besten Adventmärkte in und um Salzburg 2025

Ein Weihnachtsbaum mit Lichtern und Sternen steht auf einem Platz in Salzburg vor Gebäuden.
Vom historischen Christkindlmarkt bis zu idyllischen Bergdörfern bietet Salzburg stimmungsvolle Adventmärkte für jeden Geschmack.
Von Lea Moser
25.11.25, 11:00
Der Christkindlmarkt in Salzburg auf dem Dom- und Residenzplatz ist einer der ältesten seiner Art. Die Wurzeln des ehemaligen Tandlmarkts reichen ins Jahr 1491 zurück, in seiner aktuellen Form gibt es ihn seit 1976. 

In den fast hundert Hütten gibt es deftiges Essen, Glühwein, Lebkuchen und - wie sollte es anders sein - auch Mozartkugeln. 

Das traditionelle Programm des Salzburger Christkindlmarkts

Am Abend spielen jeden Donnerstag und Samstag Turmbläser weihnachtliche Weisen von drei Türmen um den Residenzplatz. An den Adventsonntagen hilft das Christkind beim Schreiben des Wunschzettels und zur ersten Raunacht am 21. Dezember ziehen Perchten über den Christkindlmarkt, um den Winter zu vertreiben. 

Infos zum Salzburger Christkindlmarkt

  • Daten: 20. November 2025 bis 1. Jänner 2026
  • Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 20:30 Uhr, Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 21 Uhr, Sonntag und 8. Dezember von 9 bis 20:30 Uhr,
  • Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr, 25. und 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr, 31. Dezember 10 bis 18 Uhr (Gastronomie teilweise bis 1 Uhr), 1. Jänner von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen zu Ständen und Highlights auf der Webseite des Salzburger Christkindlmarkts.

Den Advent kann man auch außerhalb der Landeshauptstadt im ganzen Salzburger Land genießen. 

Die schönsten Adventmärkte in und um Salzburg

Der KURIER hat die besten Tipps zur Vorweihnachtszeit in Österreichs Bergen gesammelt. 

Der Salzburger Christkindlmarkt auf dem Residenzplatz bei Dämmerung.

Der Christkindlmarkt auf dem Dom- und Residenzplatz

1. Advent am Pillersee

Im Pillerseetal wird alle zwei Jahre der „Magische Adventmarkt“ am See veranstaltet. An zwei Wochenenden wird am See in St. Ulrich ein romantisches Christkindldorf aufgebaut. 

Infos zum Christkindldorf am Pillersee

➤ Mehr lesen: Weihnachten wie damals am Pillersee 

2. Auf den Spuren von "Stille Nacht"

Fans des berühmten Weihnachtsliedes "Stille Nacht, Heilige Nacht" können seine Geschichte und die ihrer Schöpfer Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr an originalen Schauplätzen verfolgen. 

Wer dem Ursprung des Weihnachtsliedes nachreist, kommt in Salzburg Stadt, Arnsdorf, Oberndorf, Mariapfarr im Lungau, Wagrain und Hallein vorbei. 

Infos zum Stille Nacht Adventmarkt Oberndorf

Salzburg: Auf den Spuren von "Stille Nacht"

3. Bergdorfadvent in Filzmoos

Das weihnachtliche Bergdorf in Filzmoos kann man über einen Winterwanderweg, mit dem Shuttlebus oder mit einem Pferdeschlitten erreichen. 

Infos zum Berdorfadvent in Filzmoos

4. Ausflug nach Oberösterreich 

Vom Advent in einem Mühlendorf über die Waldweihnacht in Kopfing bis zur Unterwasserkrippe in Weyregg: Auch in Oberösterreich kann man sich in der Natur gut auf Weihnachten einstimmen. 

Die schönsten Veranstaltungen im Advent in Oberösterreich

5. Besinnliche Plätze in der Salzburger Altstadt

In der Altstadt von Salzburg ist gerade im Advent viel los. Aber wer will, findet Ruheoasen: 

Die besinnlichsten Plätze in der Stadt Salzburg im Adventstrubel
