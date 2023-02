Was Mallorca im Winter zu bieten hat: Tipps für einen Kurztrip

Vor allem Radfahrer tummeln sich auch im Winter auf der Insel. Schon seit Jahren hat sich der Radtourismus breit gemacht - seit Ex-Profi Max Hürzeler erste Leihshops eröffnete. Für Rennradfahrer, Tourenradler bis zu Mountainbiker gibt es hier tolle Bedingungen.

Radeln mit der Familie

An jeder Ecke können Räder geliehen werden, auch mit Kindersitzen. Als gemütlicher Familienausflug eignet sich die Strandpromenade vom Ballermann in die Hauptstadt Palma.

Ballermann bis Palma

Direkt am Weg geht es kilometerlang vorbei an Can Pastilla, dem schönen Landschaftsschutzgebiet Es Carnatge und dem hippen „Vorort“ von Palma – der Bucht Portitxol, wo sich Lokale mit ihren unzähligen Gästen aneinanderreihen.