In St. Jakob gibt es genau eine Gondel und die führt hinauf zur Brunnalm. Laut Website besteht das Skigebiet aus dreiundzwanzig Pistenkilometern und sieben Liften, was für die ehganzgute Durchschnittsfahrerin ohne Abenteuerambitionen genau richtig ist. Im Grunde ist St. Jakob ein guter Ort, um die Liebe zum Skifahren zwanglos wiederzuentdecken. Die erste Sesselliftfahrt zum Gipfel raubt einem ob Hohe-Tauern-Panorama und nahezu leerer, breiter Pisten jedes Jahr aufs Neue den Atem (der Vater würde sagen: Nicht schon wieder ein Foto!).

Mittags zur Weißspitzhütte

Zu Mittag trifft man einander auf der Sonnenterrasse der Weißspitzhütte, wo auch ein Ex-Vizekanzler mitsamt Familie gerne einkehrt. Die Anwesenheit des prominenten Stammgastes kümmert die Defreggentaler am Berg wie im Tal herzlich wenig. Hüttenwirt Jürgen teilt seine Gastfreundschaft auf alle gleichermaßen auf. Und so kann es vorkommen, dass man so lange auf seiner Terrasse sitzen bleibt, bis die Sonne hinter den Gipfeln verschwunden ist.

Nach einer stärkenden Gamsmilch (heißer Eierlikör mit Rum und Schlag) geht es über die für jeden bewältigbare Talabfahrt hinunter. Was am nächsten Tag im Winterurlaub ansteht, entscheidet sich wie immer erst beim Frühstück. Gut möglich aber, dass auch morgen wieder ein Ski-Tag ist.