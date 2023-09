Warum der Faaker See auch im Herbst ein gutes Reiseziel ist

Zeit ist relativ. Um das zu wissen, muss man kein kleiner Einstein sein. Der Fünfjährige sitzt im Bug des Holzruderboots, lugt über den Rand. So früh am Morgen sind noch wenige Stand-up-Paddler und andere Wassersportler unterwegs. Der See ist glatt, die Hitze des Tages erst eine Vorahnung. Die Bubenaugen verfolgen konzentriert die Fischlein, die links und rechts wegzucken, als der Bootsrumpf das klare Wasser teilt. Dann fragt er ansatzlos: „Bleiben wir eh ewig da?“ Die einzig logische Antwort an diesem Augusttag: „Natürlich.“ Doch das hört der Bub schon nicht mehr, wieder im Moment versunken.

Der Faaker See liegt eingebettet zwischen der Drau im Norden und den Karawanken im Süden, er ist Kärntens fünftgrößter Badesee und gilt vielen Erholungssuchenden als der familienfreundlichste: Da gib es die Seebäder in Drobollach (kein Eintritt), Egg und Faak; traditionsreiche Campingplätze und Spielwiesen; Radwege um den See und entlang der Drau; hohe Berge und schöne Aussichtspunkte.