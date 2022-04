Warum auf Mauritius auch auf Nachhaltigkeit ein Thema ist

Seit Jänner 2022 sollen so gut wie alle Lebensmittel aus Mauritius oder aus der Region kommen; diese erstreckt sich aber bis Neuseeland (Molkereiprodukte) und Australien (Rindfleisch). Man bereitet die Fische des Indischen Ozeans zu und verzichtet auf Räucherlachs. Man serviert die Früchte, die auf der Insel gerade reif sind. Man will dem Nespresso abschwören, auf Kaffee aus Mauritius zurückgreifen. Und so weiter.

Wasserkaraffen aus Zuckerrohrpflanzen

Das Quellwasser wird in transparenten Flaschen serviert, die aus Zuckerrohrpflanzen hergestellt und kompostierbar sind. Und man hat aufwendige Prozesse gestartet, um nicht mit Essen zu urassen. Nur eine der vielen Erkenntnisse: Es ist sinnvoller, kleine Platten aufs Buffet zu stellen, und bei Bedarf weitere anzurichten. Wiewohl das Ziel die Vermeidung von Verschwendung bzw. die Wiederverwertung ist, spart die Zusammenarbeit mit der Organisation „The Pledge on Food Waste“ dem Unternehmen auch erhebliche Kosten.

Der CEO hat zudem einen eigenen Manager für die Nachhaltigkeit verpflichtet. Alexandre Piat, ein sympathischer Enthusiast, weiß: Tourismus – immerhin der drittgrößte Wirtschaftszweig auf Mauritius – funktioniert auf lange Sicht nur, wenn die Natur keinen Schaden mehr nimmt. Daher wurden bereits Solaranlagen installiert, Fotovoltaik soll kommen, man forstet das Naturreservat auf und kauft -Zertifikate (die im Endeffekt immer der Gast bezahlt).

Piat muss aber auch eingestehen, dass seine Arbeit ein täglicher Kampf ist. Denn die Resort-Manager stehen unter einem Kostendruck. Und so wird im „Veranda“-Drei-Stern-Resort in Tamarin billiges Salz aus Südafrika verwendet, obwohl es 300 Meter entfernt eine Saline gibt. In den „Heritage“-Nobel-Resorts hingegen steht das teure „Fleur de Sel“ aus Mauritius auf den Tischen.