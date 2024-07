Wandel, Weichsel, Wolkenkratzer: Neue Architektur-Highlights in Warschau

Mitten im vierspurigen Kreisverkehr Rondo Charles'a de Gaulle'a wächst eine wohlgestaltete Dattelpalme fünfzehn Meter hoch in den Himmel. Erstaunlich für die nördliche Lage von Polens Hauptstadt Warschau . Doch bei genauer Betrachtung wird klar: Sie ist aus Plastik. Das Werk der Künstlerin Joanna Rajkowska wurde zum Gedenken an die früher hier lebenden Juden errichtet – und ist ein neues Wahrzeichen der Stadt . „Die Palme ziert nicht nur Souvenirs und T-Shirts, sie ist auch ein typisches Symbol für Warschau – einer Stadt im steten Aufbruch und Wandel, die sich regelmäßig neu erfindet“, erklärt Guide Antoni Władyka . Und stellt eines klar: „Warschau hat nicht ein Stadtzentrum, sondern viele. Und laufend poppen neue auf.“

Zwei Zentren sind bei Touristen besonders beliebt: die historische Alt- und Neustadt (Stare und Nowe Miasto). Nach dem Zweiten Weltkrieg waren hier 95 Prozent der Gebäude aus Barock und Renaissance dem Erdboden gleich gemacht. Die detailgetreue Rekonstruktion gelang so authentisch, dass die UNESCO dafür den Titel Weltkulturerbe verleiht – weltweit einzigartig für Denkmalschutz und Wiederaufbau. Und auch am Königsweg (Krakowskie Przedmieście), der Pracht- und Flaniermeile vom Schlossplatz Richtung Süden, geht es lebhaft zu – vor allem an Wochenenden, wo sie temporäre Fußgängerzone ist.

Die moderne Skyline von Warschau

Das neue, trendige, bunt zusammengewürfelte Warschau erlebt man am besten im Bezirk Wola zwischen dem monströsen Kultur- und Wissenschaftspalast (ein verhasstes „Geschenk“ Stalins) und dem Museum des Warschauer Aufstandes (Muzeum Powstania Warszawskiego; bedrückend aber sehenswert!). Hier bilden die Wolkenkratzer namhafter Stararchitekten die neue, hypermoderne Skyline.

Aushängeschilder sind der dreihundertzehn Meter hohe „Varso Tower“ (von Foster und Partner), „Złota 44“ (Daniel Libeskind) oder der InterContinental-Wolkenkratzer mit einem eigentümlichen Loch in der Mitte. Gleich dahinter irritieren mühsam gehübschte Sowjet-Plattenbauten, Industriezonen, die Überreste der Gettomauer, Ruinen, Brache, Unkraut. „Dieses gemischte Gebiet wird gerade völlig umgekrempelt. Es ist aktuell ähnlich hipp wie die London Docklands. Die Plattenbauten sind beliebt: als komfortable, sehr günstige Eigentumswohnungen. Gentrifizierung gibt es in Warschau so gut wie nicht“, so Antoni.