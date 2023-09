Vor Olympia 2024 in Paris: Frankreich setzt auf grünes Reisen

Leuchtturmprojekt

Frankreich ist, gemessen an der Anzahl internationaler Gäste, das meistbesuchte Land der Welt. Derzeit fließen mit dem „Plan Destination France“ 1,9 Milliarden Euro an staatlichen Mitteln in die Branche, um den Tourismus auf nachhaltige Pfade zu lenken. Beispiele aus den Regionen gefällig? Das südfranzösische Okzitanien setzt mit einer neuen Rail Tour auf junge Kunden; im Grand Est fokussiert man sich mit dem Projekt „FORêT“ auf waldnahe Erholung; in Neuaquitanien geht’s mit Fahrrädern emissionsarm zu Weingütern. Zusätzlich gibt es Einzelprojekte wie in der Bretagne, wo man beim höchsten Leuchtturm Europas im Wärterhäuschen schlafen kann.

Moovert sei da ein verbindender Mosaikstein, gibt sich Tognazzini bescheiden. Aktuell sind 440 Quartiergeber dabei – von Lodges, B&B’s über Bauernhöfe und kleine Schlösser.