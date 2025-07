An diesem Maitag geht es in die Hauptstadt Tokio . Die Fahrzeit wird ohne Umsteigen etwas mehr als eineinhalb Stunden betragen.

Die Technologie, die in diesen Zügen steckt, wurde bereits nach Indien und Taiwan exportiert.

In den Waggons sieht man gleich, dass der Shinkansen schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Tatsächlich nahm die japanische Staatsbahn JNR den Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen den Metropolen Tokio und Osaka bereits im Jahr 1964 auf. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 210 Stundenkilometern fuhren die sogenannten „Bullet Trains“ (Geschoss-Züge) auf der ersten, 515 Kilometer langen, normalspurigen Tokaido-Schnellfahrstrecke .

Dann fährt er los – es geht nach Tokio. Durch die Stadt rollt der Zug noch ganz bedächtig und ruhig, es ruckelt kaum. Doch dann macht er Tempo: Immer schneller zieht die Landschaft an einem vorbei. Pfeilschnell ist die Garnitur unterwegs – für die Passagiere aber kaum merkbar.

Was im Inneren der Waggons sofort auffällt, sind die großen Sitze mit enorm viel Beinfreiheit . Hier lässt sich die Reisezeit bequem verbringen. Mehr als nur gewöhnungsbedürftig sind hingegen die Pissoirs: Man kann sie nicht absperren, durch ein kleines Fenster sieht man jedoch, ob sie belegt sind.

Ein Großteil der Fahrt erfolgt auf diesem Abschnitt oberirdisch – viel Zeit, um Eindrücke zu sammeln. Bestechend sind zudem die leisen Innenräume, was aber auch am ruhigen Gemüt der Japaner liegen könnte. Laut sein oder sich auffällig verhalten wird dort oft als rücksichtslos oder egozentrisch empfunden, weil es die soziale Harmonie stören könnte – da könnten sich hierzulande manche Passagiere ein Beispiel nehmen.

Sicher kommen wir am Bahnhof in Tokio an. Apropos Sicherheit: Auch hier sticht der Shinkansen aus der Masse heraus. Seit seiner Inbetriebnahme ist es noch zu keinem Unfall mit Todesfolge gekommen.