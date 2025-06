Villach bis Grado: Das ist der schönste Teil des Alpe Adria Radwegs

Die Pontebbana-Trasse ist nur ein kleiner Teil des insgesamt 410 Kilometer langen Alpe Adria-Radwegs, der von der Mozartstadt Salzburg nach Grado an der Oberen Adria führt. Die komplette Tour benötigt zumindest acht Tage. Für Leute mit knapperem Zeitbudget (und weniger Sitzfleisch) hat Manfred Traunmüller, Geschäftsführer des Radreise-Veranstalters Donau Touristik, einen guten Rat: „Der Abschnitt Villach– Udine ist gemütlich in fünf Tagen, sportlich oder per E-Bike in vier zu schaffen. Dieses rund 220 Kilometer lange Herzstück des Alpe Adria-Radwegs ist für mich die schönste Radtour überhaupt. Und weit weniger anstrengend als die Nordhälfte.“ Traunmüller tritt alljährlich acht- bis neuntausend Kilometer in die Pedale, weiß also, wovon er spricht.