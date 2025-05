Lignano abseits vom Strand: Unterwegs mit Fischern in der Lagune

In der Lagune von Marano – zwischen dem Badeort Lignano Sabbiadoro , der Isola Marinetta , Marano Lagunare und Grado – trifft das Meer mit dem Fiume Stella sowie anderen Wasserläufen zusammen. Stefano führt in seinem Boot Touristen durch diese Landschaft zwischen Himmel und Wasser.

Große Artenvielfalt

Dazwischen verstreut liegen kleine Inseln, ihr Saum aus Schilfhalmen verneigt sich mit jeder Welle des vorbeifahrenden Bootes. Die beiden Schutzgebiete Riserva Naturale Foci dello Stella am Mündungsgebiet der Stella sowie das Reservat Valle Canal Novo bewahren das Ökosystem mit einzigartigem Fisch- und Artenreichtum. Speziell Ornithologen finden ein Paradies: Dreihundert Arten Wasservögel (die Hälfte von ganz Europa!) leben hier, so auch Eisvogel und rote Reiher. Der Seeregenpfeifer baut Nester – eine absolute Rarität in Oberitalien.