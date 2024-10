Im Swing State Pennsylvania: Auf einen Milkshake am Lake Erie

Pennsylvania, einer der sieben wahlentscheidenden, sogenannten „Swing States“, steht ganz im Fokus der in wenigen Wochen stattfindenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Dazu kommt noch, dass es den Namen „Keystone-State“ (Schlussstein) trägt. Eine der schönsten Ecken davon ist eine lang gestreckte Halbinsel am Lake Erie.

Geht man an einem der Strände im Presque Isle State Park spazieren, hat man das Gefühl, am Meer zu sein. Aber es ist der Lake Erie, der bis über den Horizont hinaus reicht. Die Amerikaner reden von ihrer dritten Küste, wenn sie zu einem der fünf Großen Seen reisen. Es ist die größte Süßwasserfläche der Erde. Dabei ist der Eriesee der zweitkleinste der fünf. Presque Isle ist eine Halbinsel, die einundzwanzig Kilometer in den See hineinragt, ein Naherholungsgebiet zum Angeln, Bootfahren, Radeln oder Wandern im Naturparadies. Hier ist es oft bis zu vier Grad kühler als in der nahen Kleinstadt Erie auf der anderen Seite am Festland.