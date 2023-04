Traunsee: Wo große Musiker Einkehr hielten

Doch die Musiker, die den Traunsee bevölkerten, nächtigten meist ohnehin nicht in feinen Hotels, sondern in Privatunterkünften. Schubert verbrachte den Sommer 1825 im Haus des Gmundener Kaufmanns Ferdinand Traweger, „der ein prächtiges Pianoforte besitzt“, wie der Komponist an seinen Freund Joseph von Spaun schrieb. Klar, dass es während seines Aufenthalts nur ein Thema gab: „Es wurde viel musicirt, auch von meinen neuen Liedern.“

In einem Brief an seine Eltern beschreibt Schubert den Traunsee als „wahrhaft himmlisch“, er kam mehrmals, komponierte eine Sinfonie und hinterließ einen „Schubert-Krimi“, der nicht gut ausging, zumal die Suche nach verschollenen Manuskripten des Meisters erfolglos blieb. Der geniale Sommerfrischler muss sich bei den Einheimischen großer Beliebtheit erfreut haben, als er starb, herrschte am Traunsee tiefe Trauer, erinnerte sich Trawegers Sohn: „So war die Zeit, in welcher Schuberts Tod meldete, eine wahre Tränenzeit. Vater und Mutter weinten viel, und wir Kinder weinten mit. Dieser Trauerfall war lange Stadtgespräch.“