Strände, verträumte Buchten, ein Leuchtturm und endlose Blicke auf den Ontariosee vermitteln sofort ein Urlaubsgefühl. Etwas mehr als zehn Minuten dauert die Fahrt vom Hafen bis auf die Toronto Islands, die sich über fünf Kilometer in der Bucht von Toronto im Ontariosee erstrecken. Am besten nimmt man eine der Fähren vom Jack Layton Ferry Terminal, sie sind um einiges günstiger als die Privatanbieter. Die Inseln lassen sich wunderbar mit dem Fahrrad erkunden, das man günstig in der Nähe des Piers leihen kann. Einmal mit dem Rad unterwegs möchte man nicht glauben, dass man sich immer noch in der Nähe einer der größten Städte Nordamerikas befindet – nur der Blick auf die atemberaubende Skyline Torontos lässt dies noch spüren.

Auf asphaltierten Wegen kommt man über die Inseln, vorbei an Boots-Anlegestellen und Häusern, die für etwas mehr als fünfhundert Inselbewohner ein Zuhause sind. Eine eingeschworene Community hat sich auf der Inselkette, bestehend aus fünfzehn kleineren Inseln, die durch Brücken und Wege verbunden sind, niedergelassen. Geld muss man dafür freilich haben, das dazugehörige Boot samt Anlegestelle oder ein Platz in einem der Jachthäfen gehören schließlich dazu.

Tipp Badesachen nicht vergessen! An der Rückseite der Islands, der Skyline von Toronto abgewandt, würde man fast meinen, man wäre am Meer. Sandstrände locken hier in den Sommermonaten nicht nur Touristen, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner Torontos in Scharen an.

Hier lässt sich die gewaltige Größe des Ontariosees erahnen, obwohl er nur der kleinste der fünf Great Lakes ist. Am westlichen Ende befindet sich der Flughafen, doch das muss nicht abschrecken, er wird nur von kleinen Propellermaschinen, DASH-800, der Porter Airlines angeflogen. Der Fluglärm hält sich also in Grenzen.

TOP 3 CN Tower: Ein Thrill ist die Aussichtsplattform am einst höchsten Fernsehturm der Welt in 447 Metern Höhe. Tickets gibt es auf cntower.ca China Town: Die größte chinesische Community Nordamerikas mit unzähligen Geschäften und Restaurants. Stadtinfos auf destinationtoronto.com Anreise: Austrian Airlines fliegt derzeit fünf Mal pro Woche von Wien direkt nach Toronto. Die Flugzeit beträgt ca. 9:25 Stunden.

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte einen Abstecher in den Centreville Amusement Park einplanen, einem Vergnügungspark speziell für Kinder von drei bis zehn Jahren. Und wenn sich Hunger und Durst bemerkbar machen, lässt sich in liebevoll eingerichteten Restaurants entlang der Strecke von Ward’s Island bis Hanlan’s Point Beach einkehren. Für romantische Picknicks oder BBQ (Grillen) bieten sich unzählige kleine Lichtungen entlang der Strecke oder ein Platz neben dem Leuchtturm an, wobei man den Tag am besten bei Sonnenuntergang mit Blick auf Toronto ausklingen lässt.