Sölden: Wo James Bond gedreht wurde und das höchste Haubenlokal des Landes kocht

Der Anteil an Ski-fahrenden Österreicherinnen und Österreichern geht seit Jahren zurück – nur mehr ein Viertel frönt dem Nationalsport. Was bleibt, ist die Liebe zum Schnee. Und weil es in den Niederungen kaum mehr schneit, stellen viele überrascht fest, dass sie „heuer gar keinen Schnee gesehen haben“. Damit auch Nicht-Wintersportler wieder Berg- und Schneeabenteuer erleben, bespielen Touristiker daher zunehmend die Gipfel und Grate mit Alternativ-Programm.

Federführend ist Tirol – wenn man auch andernorts einiges erleben kann, von Gipfelwelt 3000 am Salzburger Kitzsteinhorn bis Eispalast am steirisch-oberösterreichischen Dachstein. Aber Tirol hat die Nase vorne, das sieht man schon an Innsbruck, das sein „Hauptstadt der Alpen“-Image unter anderem damit pflegt, dass man aus dem Ortszentrum mit den Nordkettenbahnen in dreißig Minuten auf 2.300 Meter (Hafelekar) ist. Dort ist im Winter immer Schnee, die „Mittelstation“ Seegrube (1.905 Meter) bietet auch einiges abseits des Skifahrens. Als Highlights werden hier „der Ausblick“ (wie etwa auch bei Top Of Tyrol am Stubaier Gletscher) und „die Gastronomie“ hervorgestrichen (wie z. B. auch beim Café 3440 im Pitztal).