Der Spion, der Österreich liebte: Legendäre 007-Schauplätze

Bond, James Bond ist zurück. Nach eineinhalb Jahren Verzögerung läuft „No Time To Die“, das 25. Abenteuer des britischen Geheimagenten, in den Kinos. Zu Österreich hatte Bond-Erfinder Ian Fleming einen starken Bezug: Als Teenager verbrachte er einige Monate an einer englischen Privatschule in Kitzbühel. Kein Wunder, dass Fleming seinen 007 als tollen Skifahrer schnitzte.

Österreicher als Bösewichte

In den Filmen setzte sich diese Österreich-Liaison fort – wiewohl personell nur auf Seite der Widersacher: Lotte Lenya verkörperte KGB-Agentin Rosa Klebb, Klaus Maria Brandauer und Christoph Waltz folgten später als Bösewichte. Auch Helmut Qualtinger hätte in den 1960ern beinahe „Blofeld“ gemimt, es scheiterte an seiner Körpergröße. Dafür sprang Toni Sailer bei Skiszenen für „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ als Stuntdouble von George Lazenby ein.