Sulmona: Die Confetti-Stadt in den Abruzzen

Unter den Kupferkesseln brennt Feuer. Eine Frau in weißem Kittel und mit Kopfbedeckung rĂŒhrt mit einem großen Schöpflöffel immer wieder die hin und her rollenden weißen, rosa und blauen Confetti. Der Duft ist fĂŒr jemanden, der mehr oder weniger sĂŒchtig ist nach diesen mit Zucker schichtweise ĂŒberzogenen Mandeln und HaselnĂŒssen, unwiderstehlich. Confetti sind in Italien bei Taufen, Kommunionen und vor allem bei Hochzeiten ein absolutes Muss. Sie sind auch Namensursprung fĂŒr die Papierschnipsel-Konfetti und ihre Heimat ist Sulmona, eine kleine Stadt in den Abruzzen, am Fuße des Majella Bergmassivs gelegen und Geburtsort des römischen Dichters Ovid.

Flaniert man durch die Altstadt und ĂŒber den Corso Ovidio, stĂ¶ĂŸt man auf Schritt und Tritt auf Körbe mit bunten Konfettiblumen. Die meisten sind handgemacht von den örtlichen Frauen. Es heißt, es seien die Klausurschwestern des ehemaligen Klosters Santa Chiara gewesen, die um das fĂŒnfzehnte Jahrhundert mit der Herstellung von RosenkrĂ€nzen aus Confetti begannen. Und wer weiß, ob die eine oder andere Schwester doch nicht der Versuchung widerstehen konnte, daran zu naschen.

Das Confetti-Labor

Die Confetti stammen aus dem arabischen Raum, der Name aus dem Lateinischen: conficere. An Mandel- und HaselnussbĂ€ume fehlte es um Sulmona nicht. Wobei deren FrĂŒchte anfangs mit einer Mischung aus Honig und Mehl ummantelt wurden, spĂ€ter mit Zucker, den man auch sĂŒĂŸes Salz nannte. Das Confetti-Labor, von dem die Rede ist, gehört zur „Premiata Fabbrica Confetti Pelino“ und ist wie ein Wahrzeichen von Sulmona. Einerseits wegen seiner jahrhundertealten Geschichte. Andererseits, weil sich heutzutage auch die britische Royal Family sowie die königliche Familie vom Qatar hier versorgen.