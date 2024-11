Neuer Wanderweg in Schweden eröffnet: Schärenhopping vor Stockholm

Brrrr! So einladend die Strände auf den Inseln im Stockholmer Schärengarten auch sein mögen: Selbst im Hochsommer ist das Wasser recht frisch und für Zartbesaitete höchstens bei der Schockkühlung nach der Sauna zu ertragen. Wandern aber, das geht auf vielen der Inseln. Über 30.000 Schären gibt es in dieser von der Eiszeit geschaffenen Landschaft. Von denen sind die meisten nicht einmal mit der Fähre erreichbar. Weniger als ein Prozent ist heutzutage bewohnt, gerade um die zweihundert. Während manche kaum größer sind als ein Felsen im Wasser, sind andere etliche Kilometer lang – genug für eine Tageswanderung.

Zu welchen Inseln soll man bei einem Inselhopping schippern? Bei der Qual der Auswahl hilft der Stockholm Archipelago Trail (SAT). Bei diesem Netz an Wanderwegen, das offiziell am 8. November eröffnet wird, sind über zwanzig Inseln über diesen Trail verbunden. Rund 270 Kilometer kann man auf den Wanderkleinoden so erlaufen – ganz frisch und hervorragend markiert, sodass man sich selbst in der verwunschenen Natur mit Farnen, wilden Beeren und dichten Wäldern mühelos zurechtfindet. Das konnte man bereits im Sommer auf ein paar Inseln ausprobieren. Auf Grinda Nordarchipel etwa, wo es nur ein altes Herrenhaus mit Hotel und Restaurant, einen Hafen, einen Bauernhof und ansonsten viel Naturschutzgebiet gibt. Oder der größeren Insel Utö, die komfortabel durch eine Brücke mit der fast menschenleeren Nachbarinsel Alö, ebenfalls Teil des SAT, verbunden ist.