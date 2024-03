Stadtporträt Klagenfurt: Zwischen Sonne, See und Nebel

Should I Stay or Should I Go? Der Titel der Band „The Clash“ lief in den Neunzigern auf jeder Party in halboffiziellen Lokalen (eines hieß wenig originell „Kult“), wo man sich die Klagenfurter Nächte um die Ohren schlug. Bei mir standen die Zeichen bald auf „Go“ – der Wunsch nach mehr Chancen, mehr Abwechslung, mehr Urbanität (und weniger von dem zähen Nebel, der vom See aufsteigt) war groß.

Seither pflege ich ein ambivalentes Verhältnis zu meiner Heimatstadt. Natürlich haben bestimmte Orte einen festen Platz im Herzen – über den Wörthersee, den man rechtzeitig zur Fußball-EM 2008 noch offiziell an die Ortsbezeichnung „Klagenfurt“ anhängte, reden wir da gar nicht. Doch beschleicht mich immer wieder der Eindruck, dass die Kärntner Landeshauptstadt, die auch eine Universitätsstadt und dank eines Konservatoriums und musealer Einrichtungen ein Sammelort für Kunst und Musik ist, ihr Potenzial nicht in dem Maße ausschöpft, wie sie es könnte.