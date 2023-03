St. Johann in Salzburg: Die Pferdestärken des Gerhard Berger

JO – so will St. Johann im Pongau neuerdings genannt werden. Damit will es sich von den zumindest fünfundzwanzig anderen St. Johanns in Österreich abgrenzen. Das Skigebiet ist riesig, wer Glück hat, trifft bei einer Kutschenfahrt auf echte Pongauer, die viel von der Gegend erzählen können.

von Sandra Baierl