Die Prohibition Lounge an der Fifth Avenue ist ein Relikt aus dieser Zeit – das kann Bar-Manager Ryan Andrews bestätigen: „Das Gebäude wurde um 1830 errichtet und diente früher als Leichenschauhaus, später befand sich hier das Museum des Todes. Im Gebäude soll es gespukt haben.“ Ryan wird konkreter: „Ein Hellseher hat herausgefunden, dass der Geist eines toten Seefahrers hier umherirrt.“ Ist man in der Bar unten im Keller angekommen, hat man wahrhaftig das Gefühl, in der Zeit des Großen Gatsby in den „Roaring Twenties“ angekommen zu sein.