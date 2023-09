Spaziergang in Osijek: Wie daheim und doch ganz anders

Ein begehrter Landstrich also. Das erklärt sich schon allein geografisch: „Slawonien ist die Kornkammer Kroatiens“, erzählt Igor, der in Deutschland aufgewachsen ist und perfekt Deutsch spricht. Bei der spätsommerlichen Fahrt durch die brettelebene Region flimmern links und rechts die Getreide- und Sonnenblumenfelder in der Sonne. Osijek selbst liegt an der Drau – wenige Kilometer vor deren Mündung in die Donau an der serbischen Grenze – und war stets ein wichtiger Handelsplatz. Neben der Lage am Wasser machen die vielen Parks und die Studierenden (quirlige Lokalszene!) die Stadt sehr grün und lebenswert.