Sechs verschiedene Olivenöle in den Farbtönen Gelb bis Grün glänzen in kleinen Schalen. „Die Farbe gibt keinen Aufschluss über die Qualität“, sagt David Gallardo, namhafter Olivenölproduzent in Andalusien, den Workshop-Besuchern. „Lediglich die Olivensorte und der Reifezustand spielen dabei eine Rolle.“ Riechen und schmecken sei wichtig bei der Blindverkostung. Nicht nur eigene Produkte hat der Boss der Marke D.Oliva mitgebracht, sondern auch raffiniertes Supermarkt-Olivenöl und eines der Marke Rincón. „Es zählt zu den besten Olivenölen der Welt“.

„Warum findet man dann so viele italienische Marken im Lebensmittelhandel?“, fragt eine Workshop-Teilnehmerin. „Weil Italien der größte Abnehmer von spanischem Öl ist. Es wird in Italien in Flaschen abgefüllt und mit ,Made in Italy‘ etikettiert“, antwortet David Gallardo. Allein Andalusien ist mit rund hundertfünfzig Millionen Bäumen ein riesiges Anbaugebiet. Wer in Spaniens südliche Provinzen wie Jaén und Córdoba reist, in denen sich unendlich viele Olivenbäume in schnurgeraden Reihen über die Hügel ziehen, wird verstehen, warum der in Sevilla geborene Dichter Antonio Machado die Landschaft als „gekämmtes Land“ bezeichnete.