Sommerurlaub-Rückreise: Was ist im Stau verboten?

Eine Woche noch bis zum Schulbeginn in Ostösterreich: Im spätsommerlichen Reiseverkehr steht die finale Rückreisewelle unmittelbar bevor - und einmal mehr wird einiges an Geduld erforderlich sein, um ans Ziel zu kommen. Doch wie verhält man sich im Stau und im stockenden Verkehr, was ist verboten, was ist erlaubt?

Der ÖAMTC hat die Antworten auf häufig gestellte Fragen: