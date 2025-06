Nicht verpassen: 5 Sommerevents in Österreich von Grafenegg bis Bregenz

Events in Stadt und Land, an Berg und See, die man heuer auf keinen Fall verpassen darf. Das bringt der Sommer in ganz Österreich.

Die Meteorologen versprechen uns wieder einen heißen Sommer. Also nichts wie rein ins Wasser, in glasklare Seen, Bäche und Flüsse oder hinauf auf die Almen und Gipfel der alpinen Bergwelt. Die passende Erfrischung dazu gibt es bei vielen Veranstaltungen in Städten, an Seen oder oben auf den Bergen. Ob beeindruckende Feuerwerke, Konzerthighlights, DJ-Sessions oder Kunstinstallationen. Während man untertags erfrischende Kärntner Seen genießt, abends feinsten Sounds bei Konzerten lauscht und einen Cocktail schlürft. Am Klopeiner See brennt der See bei Feuerwerken und einer Multimediashow mit Musikbegleitung. Oder man besucht eines der vielen Konzerte wie die Alpensinfonie von Richard Strauss in Grafenegg. Und nachdem Wandern hungrig macht, laden die Hütten im Paznaun zu kulinarischen Höhenflügen ein. Danach kann man – ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen – die Kalorien bei sportlicher Betätigung wieder abbauen.

„See in Flammen“: St. Kanzian/Kärnten, 4. Juli 2025 Wieder geht der Klopeiner See in Flammen auf: Folgend auf das Warm-up am Donnerstag (3. 7., alle Infos unter klopeinersee.at) erhellt am Freitag um 23 Uhr ein großes Feuerwerk den Himmel über dem Klopeiner See, dazu gibt es eine Multimediashow mit Musikinstallationen. Außerdem feinste Sounds und Drinks, um richtig abzufeiern.

© ©Suedkaernten-Hofman See in Flammen: großes Feuerwerk am Klopeiner See am 4. Juli 2025

„Grafenegg Festival“: Grafenegg/NÖ, 14. August bis 7. Sept. 2025 An vier Wochenenden von Mitte August bis Anfang September geht das Grafenegg Festival (grafenegg.at) über die verschiedenen Bühnen am Gelände des herrlichen Schlossparks. Große Orchester, angeleitet von den führenden Dirigentinnen und Dirigenten, werden das Publikum begeistern, wie etwa Zubin Mehta zum Abschluss am 7. September.

© Lisa Edi Grafenegg-Festival in Grafenegg/NÖ, von 14. August bis 7. Sept. 2025

„Bregenzer Hafenfest“: Bregenz/Vorarlberg, 22. bis 24. August 2025 Die Besucher des Festes (visitbregenz.com) erwartet eine außergewöhnliche Atmosphäre, ein malerischer Blick auf den See und vielfältiges Angebot an Kulinarik und Musik. Beginn ist am Freitag mit einer Auswahl kulinarischer Genüsse, erfrischenden Getränken und lässigen DJ-Beats, die zum Relaxen und Tanzen am See einladen.

© Visit Bregenz Kim Hartmann Bregenzer Hafenfest“: Bregenz/Vorarlberg, 22. bis 24. August 2025

„Kulinarisches Paznaun“ Ischgl/Galtür, 4. Juli bis 17. August 2025 Gourmetgenuss auf Hüttenhöhe verspricht der beliebte Eventreigen, bei dem sich regionale Spitzenküche, urige Hüttenatmosphäre und die beeindruckende Berglandschaft zu einem kulinarischen Erlebnis verbinden (paznaun-ischgl.com). Mit dabei: zahlreiche Hauben- und Sterneköche. Feierlicher Auftakt ist der Genussmarkt in Ischgl am 4. Juli.

© © TVB Paznaun - Ischgl „Kulinarisches Paznaun“ Ischgl/Galtür, 4. Juli bis 17. August 2025