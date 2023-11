Skifahren in Oberntauern: Von der Lust am Carven unterm Sternenhimmel

Wer seine Abende im Winterurlaub ausschließlich in der Zirbensauna oder vorzugsweise bei Absackern in einer Après-Ski-Bar verbringt, der wird nur bedingt verstehen, worin der Reiz liegt, bei tendenziell tieferen Temperaturen und fordernder Sicht einen in Kunstlicht getauchten Hang hinunterzucarven.

Und daran ändert wohl auch der Umstand wenig, dass man sich bei den Fahrten am Sessellift irgendwann daran gewöhnt, dass die Kälte an den Backen kratzt. Doch wer sportlich etwas auf sich hält und wem der Sinn nach einer fahrerischen Abwechslung steht, der sollte bei einem längeren Aufenthalt in Obertauern zumindest einen Abend „riskieren“, um mit dem Skitaxi hinüber zur Edelweißbahn zu fahren. Denn: Es lohnt sich durchaus.