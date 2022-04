Singapur öffnet nach zwei Jahren Grenzen für Geimpfte

Am internationalen Changi-Flughafen, der auch ein wichtiges Drehkreuz für den Luftverkehr in Asien ist, herrschte am Freitag Hochbetrieb. „Es ist wunderbar“, sagte der 63-jährige italienische Geschäftsmann Aldo Pizzini, der aus Mailand eintraf. Er habe die „erste Gelegenheit“ für den Flug nach Singapur genutzt. „Wir kehren zur Normalität zurück.“

Die Grenzen im benachbarten Malaysia wurden am Freitag ebenfalls geöffnet. Tausende Menschen nutzten die Gelegenheit, um in das jeweils andere Land zu fahren.