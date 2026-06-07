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Ein verlängertes Wochenende in Siena: Tipps für die Stadt
Mit diesen Routen kann man Siena in vier Tagen bestens genießen und kennenlernen.
Donnerstag
- Zuerst: Espresso
Fiorella serviert starken Espresso und herrlich unperfekte Pastries.
caffefiorella.it, Via di Città 13
- Santa Maria ...
... della Scala. Direkt gegenüber vom Dom: Wo früher Kranke ankamen, streift man heute durch alte Säle und Fresken.
santamariadellascala.com
- Auf die Festung
Die Fortezza Medicea wird im Sommer häufig Freiluftbühne. Konzerte und Blick über Siena.
propositivi.it/vivifortezza
- Pasta & Tiramisu
Grotta Santa Caterina da Bagoga: maximal sienesische Atmosphäre.
ristorantebagoga.it
Freitag
- Duomo di Siena
Morgens wirkt die Kathedrale fast unwirklich ruhig. Nach oben schauen!
operaduomo.siena.it
- Tradition seit 1889
De Miccoli Antonio bezeichnet sich als eine der ältesten Salumerien der Welt – und macht nebenbei sehr gute Panini.
Via di Città 48
- Die besten Souvenirs
Ceramiche Artistiche Santa Caterina: Große handbemalte Teller, klassische Siena-Keramik.
Via di Città 74
- Traum-Ausblick
Den hat man zum Beispiel bei einem Drink auf der Dachterrasse des Hotel Athena.
hotelathena.com
Samstag
- Abtei San Galgano
45 Min. von Siena – eine offene Abtei, viel Himmel plus mittelalterliches Schwert im Stein!
fondazionesangalgano.it
- Contrada-Museum
In diesem Museum versteht man plötzlich die Stadt ein bisschen besser.
museo.tartuca.it
- Osteria Le Logge
Hausgemachte Pasta wie Tagliatelle mit toskanischem Ragù – unweit des Campo.
osterialelogge.it
- Eis statt Dessert
Gelateria Kopakabana – mit Mandel- oder Pistazieneis in der Hand noch eine Runde drehen.
Via dei Rossi 52
Sonntag
- Caffè Nannini
Gehört Gianna Nanninis Familie. Espresso und Panforte (eine Art Gewürzkuchen).
instagram.com/concadoro_nannini_siena
- Kurzer Ausflug
30 Auto-Minuten: Monteriggioni gehört zu den am besten erhaltenen Festungen Italiens.
monteriggioniturismo.it
- Von oben herab
Bei einem Aperitif vom kleinen Balkon im Key Largo auf die Piazza del Campo schauen.
instagram.com/keylargosiena
- Trüffel-Kunde
Im Tar-Tufo setzt man auf moderne toskanische Gerichte, Trüffel spielt eine große Rolle.
tar-tufo.com
Hoteltipps
- Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione
Das einzige Fünf-Sterne-Haus innerhalb der Altstadt — Madonna nächtigte hier.
collezione.starhotels.com
- Borgo San Felice Resort
Rund 30 Minuten von Siena: Relais-&-Châteaux-Hotel – viel Toskana-Gefühl, aber ohne Landgut-Kitsch.
borgosanfelice.com
- Casatorre dei Leoni
Perfekt gelegen und gerade mal sechs charmante Suiten und Apartments. Für Vintage-Fans!
casatorredeileoni.it
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