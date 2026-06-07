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Reise

Ein verlängertes Wochenende in Siena: Tipps für die Stadt

Mit diesen Routen kann man Siena in vier Tagen bestens genießen und kennenlernen.

07.06.26

Donnerstag

  1. Zuerst: Espresso
    Fiorella serviert starken Espresso und herrlich unperfekte Pastries. 
    caffefiorella.it, Via di Città 13
  2. Santa Maria ...  
    ... della Scala. Direkt gegenüber vom Dom: Wo früher Kranke ankamen, streift man heute durch alte Säle und Fresken. 
    santamariadellascala.com
  3. Auf die Festung
    Die Fortezza Medicea wird im Sommer häufig Freiluftbühne. Konzerte und Blick über Siena.  
    propositivi.it/vivifortezza
  4. Pasta & Tiramisu
    Grotta Santa Caterina da Bagoga: maximal sienesische Atmosphäre. 
    ristorantebagoga.it

Freitag

  1. Duomo di Siena 
    Morgens wirkt die Kathedrale fast unwirklich ruhig. Nach oben schauen! 
    operaduomo.siena.it
  2. Tradition seit 1889 
    De Miccoli Antonio bezeichnet sich als eine der ältesten Salumerien der Welt – und macht nebenbei sehr gute Panini. 
    Via di Città 48
  3. Die besten Souvenirs
    Ceramiche Artistiche Santa Caterina: Große handbemalte Teller, klassische Siena-Keramik. 
    Via di Città 74
  4. Traum-Ausblick
    Den hat man zum Beispiel bei einem Drink auf der Dachterrasse des Hotel Athena. 
    hotelathena.com
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Vier Tage, vier Routen: Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.

©Seidler Caroline

Samstag

  1. Abtei San Galgano 
    45 Min. von Siena – eine offene Abtei, viel Himmel plus mittelalterliches Schwert im Stein! 
    fondazionesangalgano.it
  2. Contrada-Museum
    In diesem Museum versteht man plötzlich die Stadt ein bisschen besser. 
    museo.tartuca.it
  3. Osteria Le Logge
    Hausgemachte Pasta wie Tagliatelle mit toskanischem Ragù – unweit des Campo. 
    osterialelogge.it
  4. Eis statt Dessert
    Gelateria Kopakabana – mit Mandel- oder Pistazieneis in der Hand noch eine Runde drehen. 
    Via dei Rossi 52

Sonntag

  1. Caffè Nannini
    Gehört Gianna Nanninis Familie. Espresso und Panforte (eine Art Gewürzkuchen).  
    instagram.com/concadoro_nannini_siena
  2. Kurzer Ausflug
    30 Auto-Minuten: Monteriggioni gehört zu den am besten erhaltenen Festungen Italiens. 
    monteriggioniturismo.it
  3. Von oben herab
    Bei einem Aperitif vom kleinen Balkon im Key Largo auf die Piazza del Campo schauen. 
    instagram.com/keylargosiena
  4. Trüffel-Kunde
    Im Tar-Tufo setzt man auf moderne toskanische Gerichte, Trüffel spielt eine große Rolle. 
    tar-tufo.com

Hoteltipps

  1. Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione
    Das einzige Fünf-Sterne-Haus innerhalb der Altstadt — Madonna nächtigte hier. 
    collezione.starhotels.com
  2. Borgo San Felice Resort
    Rund 30 Minuten von Siena: Relais-&-Châteaux-Hotel  – viel Toskana-Gefühl, aber ohne Landgut-Kitsch. 
    borgosanfelice.com
  3. Casatorre dei Leoni 
    Perfekt gelegen und gerade mal sechs charmante Suiten und Apartments. Für Vintage-Fans! 
    casatorredeileoni.it
(kurier.at)  |  Stand:

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