Der neue Sekt Austria Botschafter steht fest

Sekt-Fans tragen sich jetzt schon den 22. Oktober in ihrem Kalender ein. Findet da doch jedes Jahr der Tag des Sekt Austria statt, gleichsam der Startschuss in die prickelndste Zeit im Jahr. Rund um diesen Tag öffnen traditionell zahlreiche Sekthersteller:innen ihre Kellereien für Besucher:innen und locken mit vielfältigen Programmen. Und Sekt wird immer beliebter. Insgesamt stieg der Gesamtmarkt für Schaumwein um +0,8 Prozent im Absatz und um +1,9 Prozent im Umsatz. Für Sekt ist der Umsatz hinsichtlich Menge recht stabil und weist im Umsatz ein Plus von 2,3 Prozent auf. Und der Trend geht ganz eindeutig zu mehr Qualität. Regionalität und heimische Wertschöpfung sollen sich künftig auch noch mehr im Schaumweinangebot auf den Weinkarten in der Gastronomie widerspiegeln. Und wie sieht der Jahrgang 2024 aus ? Allgemein ist ein vielversprechender Jahrgang von Sektgrundwein zu erwarten, der bei der Lese nahezu optimale analytische Werte aufwies. Somit darf man sich trotz der vielfach heißen Temperaturen auf eine elegante Stilistik freuen. Und das trotz des ungewöhnlich frühen Austriebs, was vereinzelt die Gefahr von Frostschäden mit sich brachte.