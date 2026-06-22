Schweiz auf Schiene: Reiseabend führte zu den schönsten Zugstrecken

Wer gerne Zug fährt, fährt in die Schweiz. Dass aus dem Klischee pünktlicher Züge auch ein Reisemotiv wurde, liegt nicht nur an der Zuverlässigkeit, sondern mehr noch an den Panoramen. Darüber lässt sich hervorragend schwärmen, wie sich beim jüngsten KURIER LIVE Reise Abend zeigte. Gastgeber waren Schweiz Tourismus und ÖBB Rail Tours. Und über den Dächern des Wiener Hauptbahnhofs in der Sky Lobby der ÖBB-Zentrale wurden zu Käse und Schokolade viele Geschichten erzählt, die deutlich machten, wie vielseitig das kleine Land sein kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Darf bei einem Schweizabend nicht fehlen: der gute Chäs.

Das betonte auch Urs Weber (Schweiz Tourismus): „Was mir am besten gefällt an der Schweiz, ist, dass wir diese Vielfalt haben. Also die vier Sprachregionen mit Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch, einer lebenden, aber sehr seltenen Sprache.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Von li. nach re.: Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours), Estelle Grassler (Swiss Travel System) und Urs Weber (Schweiz Tourismus).

Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours) empfahl die Anreise mit dem Zug: „Wenn wir über die Anreise reden, ist völlig klar, mit der Bahn. Und eine tolle Nachricht dazu, ab diesem Sonntag gibt es schon unseren Nachtzug der neuen Generation, mit den neuesten Nightjets (Anm.: mit neuem Mini Cabin System), die jetzt auch endlich von Wien nach Zürich gehen.“ Aber es geht eben nicht nur um die Anreise. Bei der Grand Train Tour of Switzerland geht es mit Panoramazügen weiter durchs Land (buchen kann man die Reise z. B. über railtours.at).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Axel Halbhuber (li.) sprach mit Daria Zajadacz, Thomas Schönig (Mitte) und Rupert Möschel (re.) über Anreise und Traumzüge.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler In der Skylobby der ÖBB-Zentrale lauschten KURIER-Leserinnen und -Leser den Erzählungen über das Nachbarland.