Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Reise

Schweiz auf Schiene: Reiseabend führte zu den schönsten Zugstrecken

Die Pünktlichkeit der Schweizer Züge ist weltbekannt. Am 10.6 stellte sich das Zugreiseland exklusivem Publikum vor. Gezeigt wurde die neue TV-Doku „Lea fährt weg“, die auf Panoramastrecken durch die Schweiz führt.
Lea Moser
22.06.2026, 11:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

swiss train in the alps mountains in switzerland around ospizio bernina

Wer gerne Zug fährt, fährt in die Schweiz. Dass aus dem Klischee pünktlicher Züge auch ein Reisemotiv wurde, liegt nicht nur an der Zuverlässigkeit, sondern mehr noch an den Panoramen. Darüber lässt sich hervorragend schwärmen, wie sich beim jüngsten KURIER LIVE Reise Abend zeigte. Gastgeber waren Schweiz Tourismus und ÖBB Rail Tours. Und über den Dächern des Wiener Hauptbahnhofs in der Sky Lobby der ÖBB-Zentrale wurden zu Käse und Schokolade viele Geschichten erzählt, die deutlich machten, wie vielseitig das kleine Land sein kann.

Käseauswahl auf Holzplatten mit Schweizer Fähnchen und Sortenschildern.

Darf bei einem Schweizabend nicht fehlen: der gute Chäs.

Das betonte auch Urs Weber (Schweiz Tourismus): „Was mir am besten gefällt an der Schweiz, ist, dass wir diese Vielfalt haben. Also die vier Sprachregionen mit Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch, einer lebenden, aber sehr seltenen Sprache.“

Drei Personen stehen vor einer begrünten Wand neben einem roten „KURIER“-Banner und einem Werbeplakat für Reisen in die Schweiz.

Von li. nach re.: Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours), Estelle Grassler (Swiss Travel System) und Urs Weber (Schweiz Tourismus).

Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours) empfahl die Anreise mit dem Zug: „Wenn wir über die Anreise reden, ist völlig klar, mit der Bahn. Und eine tolle Nachricht dazu, ab diesem Sonntag gibt es schon unseren Nachtzug der neuen Generation, mit den neuesten Nightjets (Anm.: mit neuem Mini Cabin System), die jetzt auch endlich von Wien nach Zürich gehen.“ Aber es geht eben nicht nur um die Anreise. Bei der Grand Train Tour of Switzerland geht es mit Panoramazügen weiter durchs Land (buchen kann man die Reise z. B. über railtours.at).

Ein Mann spricht mit Mikrofon vor einer Pflanzenwand zu drei Personen, flankiert von Werbebannern von KURIER und Switzerland.

Axel Halbhuber  (li.) sprach mit Daria Zajadacz, Thomas Schönig (Mitte) und Rupert Möschel (re.) über Anreise und Traumzüge. 

Menschen stehen bei einem Empfang in einem modernen Raum mit großen Fenstern und Blick nach draußen.

In der Skylobby der ÖBB-Zentrale lauschten KURIER-Leserinnen und -Leser den Erzählungen über das Nachbarland. 

Estelle Grassler (Swiss Travel System) stellte den Swiss Travel Pass vor, mit dem Gäste unlimitiert Zug, Bus und Bahn nutzen können. Einen solchen gab es auch zu gewinnen. Zum Abschluss sahen die Gäste exklusiv die Premiere der neuen Reise-Doku „Lea fährt weg: Schweiz auf Schiene“.

ÖBB Favoriten Reise
kurier.at  | 

Kommentare