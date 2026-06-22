Schweiz auf Schiene: Reiseabend führte zu den schönsten Zugstrecken
Wer gerne Zug fährt, fährt in die Schweiz. Dass aus dem Klischee pünktlicher Züge auch ein Reisemotiv wurde, liegt nicht nur an der Zuverlässigkeit, sondern mehr noch an den Panoramen. Darüber lässt sich hervorragend schwärmen, wie sich beim jüngsten KURIER LIVE Reise Abend zeigte. Gastgeber waren Schweiz Tourismus und ÖBB Rail Tours. Und über den Dächern des Wiener Hauptbahnhofs in der Sky Lobby der ÖBB-Zentrale wurden zu Käse und Schokolade viele Geschichten erzählt, die deutlich machten, wie vielseitig das kleine Land sein kann.
Das betonte auch Urs Weber (Schweiz Tourismus): „Was mir am besten gefällt an der Schweiz, ist, dass wir diese Vielfalt haben. Also die vier Sprachregionen mit Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch, einer lebenden, aber sehr seltenen Sprache.“
Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours) empfahl die Anreise mit dem Zug: „Wenn wir über die Anreise reden, ist völlig klar, mit der Bahn. Und eine tolle Nachricht dazu, ab diesem Sonntag gibt es schon unseren Nachtzug der neuen Generation, mit den neuesten Nightjets (Anm.: mit neuem Mini Cabin System), die jetzt auch endlich von Wien nach Zürich gehen.“ Aber es geht eben nicht nur um die Anreise. Bei der Grand Train Tour of Switzerland geht es mit Panoramazügen weiter durchs Land (buchen kann man die Reise z. B. über railtours.at).
Estelle Grassler (Swiss Travel System) stellte den Swiss Travel Pass vor, mit dem Gäste unlimitiert Zug, Bus und Bahn nutzen können. Einen solchen gab es auch zu gewinnen. Zum Abschluss sahen die Gäste exklusiv die Premiere der neuen Reise-Doku „Lea fährt weg: Schweiz auf Schiene“.
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