Schneebergbahn "Salamander"
Leben/Reise

Schneebergbahn "Salamander": Buchtel-Stopp vor Gipfelglück

Herbstliches Ausflugsziel Schneeberg: Wer mit dem "Salamander" hinaufrattert, hat auch den Zwischenstopp als erstes Ziel - weil es dort warme, flaumige Buchteln gibt.

Sandra Baierl

von Sandra Baierl

12.09.25

Im Leben passiert es eher selten, dass sich zu einem Glück noch ein weiteres Glück hinzugesellt. Welches Hochgefühl so eine Kumulation dann ergibt, erfahren die Zahnradbahnreisenden am Schneeberg. Gespeist wird das alles im wahrsten Sinne durch einen Stopp dieser Bahn – nicht irgendwo, sondern bei einer herrlichen Labstation. Landläufig wird diese Unterbrechung auch als Buchtelstopp bezeichnet. Aber schön der Reihe nach.

In Google Maps öffnen

Marille oder Powidl

Der Einstieg in den Salamander, in jene Bahn, die seit 1897 auf den Schneeberg hinaufrattert, ist schon ein Abenteuer. Mit dem frühestmöglichen Zug um neun Uhr geht es los, heißt: früh aufstehen, früh aus Wien losfahren, früh die Stadt hinter sich lassen und das heitere Treiben in der Talstation am Bahnhof Puchberg erleben. Da ist was los. Mehr als hundert Leute passen in die Zugwaggons hinein – und alle sind aufgeregt. In den Waggons selbst ist es dann eng und laut, der Salamander fährt den Berg hoch – und macht auf halber Strecke den von allen erwarteten Stopp. Auf 1.397 Meter Berghöhe, bei der Haltestelle Baumgartner, bleibt die Bahn nur fünf Minuten lang stehen.

Zum aktuellen KURIER Reise Podcast "Stadt.Land.Meer" über das Weitwandern.

Was sich dann tut, ist eine Show: die Waggons entleeren sich im Eiltempo, die Gäste laufen zur Haltestellenhütte. Dort warten die frisch gebackenen, riesengroßen, flaumigen, warmen Buchteln, deren Duft einfach himmlisch ist. Marille oder Powidl, das ist dann die harte Entscheidung, die schnell getroffen werden muss. Für knapp zehn Euro kriegt man beide Sorten in ein Papiersackerl. Manche essen sie direkt am Bahnsteig, andere nehmen sie mit in die Bahnwaggons. Und immer ist der erste Biss eine Frohlockung.

Sensibler Teig

Wer selbst schon Germteig zubereitet hat, weiß um die große Kunst der Zubereitung dieser böhmischen Mehlspeise. Um sie richtig flaumig hinzukriegen, muss ein Könner ran – der Germteig ist ein Sensibelchen, mag alles handwarm und braucht vor allem viel Zeit. Wie die Station Baumgartner mit Pächter Philipp Kögler das hinkriegen, im Stundentakt die perfekten Buchteln auszuteilen, bleibt für immer ein Rätsel.

Info

Bau. Kaiser Franz Joseph gab den Anstoß für den Bau der Schneebergbahn 1897.

Bahn. In 40 Minuten rattert der Salamander Zug von  Puchberg  zum Bergbahnhof Hochschneeberg (1.800 m). Fahrten bis zum 2. 11., Ticketpreis 47,5 €, Schoßkinder bis 6 Jahre fahren kostenlos. schneebergbahn.at

Berg. Der Schneeberg  ist 2.076 Meter hoch. Oben gibt es Hochplateau, Wanderwege, Hütten und die Kaiserin-
Elisabeth-Gedächtniskirche. 

Die vierzigminütige Fahrt auf den Schneeberg bekommt mit diesem Halt einen gastronomischen Fünf-Minuten-Höhepunkt. Auf den östlichsten Zweitausender der Alpen kommt man nie hungrig, sondern eben mit dem Wohlgefühl vom Buchtel-Stopp.

(kurier.at)  |  Stand:
Sandra Baierl

Über Sandra Baierl

Seit 2006 Ressortleiterin im KURIER. Aktuell für die Bereiche JOB & BUSINESS, IMMO und MOBILITÄT verantwortlich. Immer nahe an der Wirtschaft und mit der Wirtschaft. Autos sind ihre Leidenschaft. Moderiert oft und gerne für den KURIER. War davor schreiberisch und gestalterisch für das Wirtschaftsblatt, Magazin Gesundheit und WOMAN tätig, auch innerhalb der NEWS-Lehrredaktion und für die APA. Irgendwann und ganz kurz bei einer PR-Agentur. Zwei Auslandsjahre - Studium in Nordirland (Universität of Coleraine) und ein Jahr in Washington D.C.; Studium der Politikwissenschaft, Anglistik, Publizistik, ein Jahr Wirtschaft in Nordirland. Diverse Studienreisen in Europa und USA. Davor Wirtschaftsschule und fast Leistungssportlerin (Judo, Vorsicht!). Liebt Skifahren, geht gerne sehr hoch auf die Berge, spielt Tennis - das alles am liebsten mit der Familie. Löwin nicht nur im Sternzeichen: Auch einmal MedienLÖWIN (2012) und Anerkennungspreis MedienLÖWIN (2006).

Mehr von Sandra

Kommentare