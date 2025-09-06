Weitwandern kann jeder, davon ist Axel Halbhuber überzeugt. Deswegen gibt es in der aktuellen Folge von "Stadt. Land. Meer." Tourentipps für alle. Vom eher gemütlichen Salzburger Almenweg, über den Nockberge Trail in Kärnten, zum beliebten Alpe-Adria-Trail, der durch Österreich, Slowenien und Italien führt.

Es muss nicht immer hochalpin sein. Es gibt auch Wege für Familien, Untrainierte und Unerfahrene. Wer gern im Flachen geht, findet seinen Weg an einer Küste, etwa in England. Wer es wilder mag: Der schwedische Kungsleden führt von Schwedisch-Lappland in den Süden. Und wer geht, um sich selbst zu finden, stapft Reese Witherspoon nach, die im Film „Wild“ den Pacific Crest Trail (der von Kalifornien nach Kanada führt) gewandert ist. Außerdem diskutieren Halbhuber und Moser: Was macht den perfekten Wandersnack aus? Und: Verändert Instagramtourismus eigentlich die Berge?