Schloss Mittersill: Wohnen wie ein König

An diesem Blick hat sich seit Errichtung des Schlosses vor neunhundert Jahren durch die Grafen von Mittersill nicht viel geändert. Spätere Besitzer waren die Herzöge von Bayern und die Salzburger Erzbischöfe. 1935 kaufte Hubert Pantz das Schloss und lockte millionenschwere Mitglieder aus aller Welt in seinen exklusiven Sportclub. Drei Jahre später emigrierte Pantz in die USA, um in New Hampshire ein „Resort Mittersill“ zu gründen. Nach dem Krieg zurück in Österreich eröffnete er sein Schloss wieder, in dem in den 50er- und 60er-Jahren legendäre Partys gefeiert wurden.

Eine Zeit lang als Kongresszentrum geführt, wurde das Schloss vom Mittersiller Notar Johann Bründl gekauft, der es aufwendig renovierte und 2012 als Hotel eröffnete. In dem sich‘s wahrhaft königlich leben lässt.