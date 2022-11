Schiltern bis Litschau: Prämierte Ausflugsziele in Niederösterreich

Möglichst umweltschonend mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, die Natur intensiv erleben, auf lokale Wertschöpfung setzen, regionale Köstlichkeiten speisen: Vieles soll und wird in die Urlaubsplanung mit einbezogen. Innovative touristische Projekte wurden am Montag vor den Vorhang geholt, als die Preisverleihung für den Tourismuspreis Niederösterreich 2022 in den Kasematten in Wiener Neustadt stattfand. Dabei wurden die Sieger-Projekte aus insgesamt elf Nominierten verkündet. Über die Auszeichnung „Touristisches Gesamterlebnis“ freuten sich die Kittenberger Erlebnisgärten & Chalets am Gartensee.